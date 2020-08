Scuola: Gilda, troppi problemi nelle nomine dei docenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Gilda degli Insegnanti - afferma Rino Di Meglio in una nota - aveva segnalato tale criticità al ministero e aveva suggerito di tenerne conto, magari chiedendo agli interessati di comunicare in anticipo la loro decisione di rinuncia alla nomina consentendo un immediato travaso di posti da Gae a Graduatorie di merito garantendo così maggior libertà di scelta a chi si trova posizionato meglio in graduatoria. Il ministero, come da diversi mesi a questa parte, è rimasto sordo ai nostri suggerimenti". Ci sono inoltre mail con le istruzioni e i termini per scegliere le sedi che non arrivano ai destinatari, forse perché mai partite, oppure che arrivano solo a chi sta in coda alla graduatoria, Uffici territoriali che cancellano tutti gli avvisi già inviati. A completare il quadro problematico, l'applicazione della famigerata norma che obbliga i neo assunti a restare per 5 anni nella stessa scuola, senza neppure la possibilità di un'assegnazione provvisoria. "Peccato - sostiene di Meglio - che un evento importante e professionalmente appagante come l'assunzione a tempo indeterminato si trasformi per buona parte degli aspiranti insegnanti in un motivo di ansia e preoccupazione a causa della burocrazia ministeriale". (segue) (Com)