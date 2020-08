Scuola: Gilda, troppi problemi nelle nomine dei docenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa fretta e frenesia si sta riscontrando nella gestione delle domande per le Gps (le graduatorie per le supplenze) la cui validazione è stata demandata, senza nessun preavviso alle segreterie delle scuole, cui va tutta la nostra solidarietà ed appoggio, che dovranno in pochi giorni tentare l'operazione impossibile di verificare la regolarità di quasi 2 milioni di domande. Una percentuale molto alta delle domande vagliate contiene errori, ma alla fine gran parte delle domande resteranno prive del controllo preliminare. Inoltre agli interessati non è data alcuna possibilità di richiedere la correzione di errori, mediante la pubblicazione di una graduatoria provvisoria. È sgradevole esser costretti a rilevare che il Ministero non accetti nessun ragionevole suggerimento, limitandosi a propagandare un'inesistente efficienza del nuovo sistema informatizzato, mentre invece la situazione reale è semplicemente drammatica. Considerata la situazione che si è creata e a garanzia della massima trasparenza nelle operazioni - Rino Di Meglio - suggerisce al ministero di consentire la partecipazione delle OOSS alle operazioni di assegnazione della provincia e della titolarità di scuola ai neoassunti, come sempre fatto in passato, e chiede la possibilità per i neoassunti, dopo il superamento del periodo di prova, di presentare la domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva di titolarità. (Com)