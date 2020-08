Coronavirus: Centinaio (Lega), no accanimento contro Zoomarine, è ricchezza territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del sindaco grillino di Pomezia "è nel perfetto stile talebano dei Cinquestelle: anziché ragionare meglio un no preventivo. Se il sindaco Zuccalá avesse a cuore l'economia della città che amministra, invece di punire letteralmente una realtàammirata in tutta Italia, che ha difeso i posti di lavoro nonostante le enormi difficoltà e che ha creduto in una riapertura nel rispetto delle indicazioni sanitarie, avrebbe dovuto mediare, chiedere spiegazioni, ascoltare le posizioni, individuare una percorso comune con la proprietà del parco per apportare delle modifiche, qualora ce ne fosse stata necessità". Lo dichiara, in una nota, il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Turismo del partito. "E invece no, si usa il bastone a prescindere. Basta - aggiunge - con questa cultura del sospetto, del colpevole a scatola chiusa: osservando necessariamente le norme per la tutela della salute, bisogna però dare all'industria del turismo la possibilità di ripartite, altrimenti le tante realtà coinvolte non si alzeranno più". (Com)