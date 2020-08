Molise: test sierologici personale docente e non, ecco cosa fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata definita la procedura che consentirà al personale docente e non docente delle scuole molisane, a partire dal prossimo 24 agosto e su base volontaria, di effettuare i test sierologici presso una delle strutture individuate. L’utente accede al sito aziendale www.asrem.gov.it e, successivamente, ai servizi on line: https://www.asrem.gov.it/servizi-online/ Deve cliccare sul pulsante Test sierologico personale scolastico e procedere alla registrazione tramite apposito form nel quale inserire i dati richiesti. Una volta compilato il form, l’utente potrà scegliere la sede presso la quale effettuare il test e l’orario (la scelta dell’orario sarà compatibile con le disponibilità relative alle fasce di orario prescelte). Al termine della procedura, l’utente riceverà mail riepilogativa con indicazione del giorno, sede ed orario per l’esecuzione del test. Il giorno di effettuazione del test l’utente dovrà esibire la tessera sanitaria e consegnare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile dallo stesso link sopracitato, ai fini della verifica dello stato lavorativo. (segue) (Com)