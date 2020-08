Molise: test sierologici personale docente e non, ecco cosa fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di positività al test sierologico, la persona sarà sottoposta, entro le 48 ore, a tampone per la ricerca molecolare del SARS- COV2, segnalato al Dipartimento di prevenzione per i provvedimenti conseguenziali e posto in isolamento fiduciario fino all’esito del test diagnostico. Le sedi dove saranno effettuati i test sierologici sono: Campobasso, presso Distretto sanitario di base, Via U. Petrella; Venafro, presso Casa della salute, Via Colonia Giulia; Larino, presso Casa della salute, Via Lualdi 1. La piattaforma informatica sarà attiva dalla giornata di domani, domenica 23 agosto. Pertanto, si potrà procedere alla registrazione ed alla prenotazione da questa data. I test saranno effettuati a partire da lunedì 24 agosto. (Com)