Abruzzo: saranno 63 i comuni che andranno al voto il 20 settembre

- Poche ore ancora e poi si conoscerà la griglia di partenza di tutti i Comuni abruzzesi dove si voterà il prossimo 20-21 settembre per il rinnovo dei consigli comunali. A mezzogiorno infatti è previsto il termine ultimo per la presentazione delle liste che parteciperanno alla competizione. In Abruzzo saranno ben 63 i comuni interessati al voto e riguarderà una fascia di popolazione di 187mila cittadini. Un test molto significativo che interesserà quattro comuni della provincia di Chieti, 49 comuni della provincia dell'Aquila, quattro della provincia di Pescara e cinque della provincia di Teramo. Due le città dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio in programma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di Chieti (unico capoluogo di provincia) con 51mila abitanti ed Avezzano (con provincia dell'Aquila). (Gru)