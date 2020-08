Germania: atterrato a Berlino il volo straordinario per l'oppositore russo Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo che ha trasportato Aleksej Navalnyj dalla città russa di Omsk è atterrato questa mattina a Berlino. Lo riferisce l'emittente tedesca "Deutsche Welle", specificando che l'attivista anti-corruzione e esponente dell’opposizione russa verrà portato all'ospedale della Charitè a Berlino. Navalnyj si trova in gravi condizioni da ormai due giorni, per un sospetto avvelenamento, sebbene lo staff medico di Omsk sia più propenso a considerare lo stato di coma in cui versa come causato da un disordine metabolico. La Fondazione cinema per la pace, di base a Berlino, ha inviato a Omsk un aereo con una squadra di medici per provare a salvare la vita di Navalnyj. Il personale ospedaliero di Omsk ha dato ieri sera l'autorizzazione al trasferimento del paziente, pur spiegando che sarebbe stato necessario aspettare una stabilizzazione del quadro clinico. (Res)