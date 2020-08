© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pianura cielo in prevalenza sereno, sulle Alpi veloci annuvolamenti di tipo cumuliforme nel corso del pomeriggio. Dalle ore centrali e nel pomeriggio passaggio di rovesci e temporali dalla Valchiavenna verso Media-Alta Valtellina e Valcamonica. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 20-24 °C, massime tra 30-35 °C. (Rem)