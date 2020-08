Libia: ministro Emirati Gargash, “cessate il fuoco positivo, la soluzione è politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha dichiarato che la soluzione alla crisi in Libia è "politica per eccellenza" e va trovata mediante un "dialogo inclusivo" nell’ambito di “riferimenti internazionali e regionali concordati". La dichiarazione giunge dopo i due comunicati distinti del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e del presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in tutti i territori libici e la riattivazione della produzione petrolifera, congelando i ricavi in un conto speciale presso la Libyan Arab Foreign Bank, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. "L'annuncio di un cessate il fuoco e la cessazione delle operazioni militari in tutti i territori libici è uno sviluppo molto positivo", ha detto Gargash su Twitter. Il direttore delle comunicazioni strategiche presso il ministero degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Hind Maneh al Otaiba, ha aggiunto, anche lui via Twitter, che "gli Emirati Arabi Uniti accolgono con favore l'annuncio fatto dal Parlamento libico per un cessate il fuoco e la cessazione delle operazioni militari in tutte le terre libiche", sottolineando che "una soluzione politica è l'unico modo per porre fine al conflitto". (segue) (Lit)