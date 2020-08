Libia: ministro Emirati Gargash, “cessate il fuoco positivo, la soluzione è politica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti sostengono fin dal principio le forze del generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), nel conflitto contro il Gna di Tripoli, sostenuto dai rivali regionali di Turchia e Qatar. Da parte sua, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi ha annunciato in una nota ufficiale che "gli Emirati Arabi Uniti accolgono la dichiarazione di un cessate il fuoco e la fine delle operazioni militari in tutti i territori libici, secondo quanto emesso dal Parlamento libico". In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, il ministero ha parlato di un “passo importante sulla strada per raggiungere una soluzione politica (...) in linea con i risultati della Conferenza di Berlino, la Dichiarazione del Cairo e l'Accordo di Skhirat". (Lit)