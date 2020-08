Abruzzo: Ranieri (Cgil) lancia l’allarme, "molte multinazionali stanno fuggendo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil Abruzzo-Molise, Carmine Ranieri, ha lanciato nelle ultime ore un grido d'allarme che già sta facendo molto discutere negli ambienti politici abruzzesi. C'è in Abruzzo una crisi senza fine che interessa migliaia di lavoratori, tra infrastrutture obsolete e investimenti che latitano. E per molti di loro c'è stato anche il terremoto e forse anche per questo diverse multinazionali fuggono. L'ultima ad aver chiuso lo ha fatto con i bilanci saldamente in utile. Al termine di una stringata riunione per spiegare i piani del gruppo, i manager londinesi della Betafence hanno annunciato la fine della produzione per lo stabilimento di Tortoreto, in provincia di Teramo. Una storica azienda abruzzese operativa fin dagli anni Sessanta sotto il marchio 'Metallurgica Adriatica' che produce recinzioni metalliche e sistemi di sicurezza esportati in tutto il mondo. Dopo vari passaggi di mano, è entrata a far parte del gruppo multinazionale inglese Praesidiad, controllato dal fondo Carlyle, guidato in Europa dall'italiano Marco De Benedetti. Sono loro ad averne determinato una chiusura senza appello, vagamente motivata dal Covid e dalla necessità di riorganizzare la produzione a livello globale. "Qualche anno fa Betafence ha chiuso in Inghilterra per aprire in Polonia. Ora si dice che anche la produzione italiana possa finire all'estero". (segue) (Gru)