Meteo Milano: le previsioni per domani

- Nuvolosità in rapido aumento su tutta la regione in mattinata a partire dalle province occidentali, fino a cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso. Dal pomeriggio tendenza a progressive schiarite sempre a partire da ovest. Rovesci e temporali in mattinata sui settori occidentali, dal pomeriggio anche sul resto della regione. Possibili fenomeni di forte intensità. Attenuazione in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in moderato o forte calo. Valori minimi in pianura intorno a 23 °C, massimi generalmente sotto i 30 °C. (Rem)