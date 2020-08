Libia: l'Arabia Saudita chiede una soluzione politica permanente e senza ingerenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri dell’Arabia Saudita ha chiesto l'avvio di un dialogo politico interno tra le forze libiche che stabilisca una "soluzione permanente" e "prevenga le interferenze straniere" in Libia. La dichiarazione della diplomazia saudita giunge dopo i due comunicati distinti del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e del presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in tutti i territori libici e la riattivazione della produzione petrolifera, congelando i ricavi in un conto speciale presso la Libyan Arab Foreign Bank, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. "Il governo del Regno dell'Arabia Saudita accoglie con favore l'annuncio da parte del Consiglio presidenziale e del Parlamento di un cessate il fuoco in Libia", ha affermato ieri sera il ministero degli Affari esteri in un comunicato pubblicato sul proprio account Twitter. Nella dichiarazione, il ministero ha sottolineato “la necessità di avviare un dialogo politico interno che metta l'interesse nazionale libico al di sopra di ogni considerazione, e stabilisca una soluzione permanente che garantisca sicurezza e stabilità per il fraterno popolo libico, e prevenga le interferenze esterne che mettono in pericolo la sicurezza regionale araba". Germania, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Canada, la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, il Parlamento arabo e la Giordania hanno tutti accolto con favore l'accordo su un cessate il fuoco, affermando il loro sostegno per una soluzione politica alla crisi in Libia. (Lit)