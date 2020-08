Sardegna: negativi gli ultimi tamponi anti Covid per i calciatori del Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospiro di sollievo in casa Cagliari calcio: sono infatti risultati negativi gli ultimi tamponi effettuati ai giocatori che fanno parte della prima squadra. Si trattava del secondo test dopo quello effettuato nei giorni scorsi. Gli unici positivi restano Despodov (che aveva effettuati il test in Bulgaria), Cerri, il capitano Ceppitelli e Bradaric. Secondo il protocollo ora gli atleti dovranno sottoporsi ad un'ulteriore verifica lunedì prossimo. I quattro giocatori positivi stanno affrontando le due settimane di quarantena, dopo le quali si sottoporranno ad ulteriori verifiche. Per poter tornare ad allenarsi (in maniera blanda e sotto il controllo dei sanitari della società) servirà un'attestazione di doppia negatività e l'effettuazione di esami sui cuore e polmoni, superati i quali i quattro potranno riaggregarsi alla squadra. Discorso a parte per Aresti e Rog che, nonostante siano risultati negativi ai test, sono venuti in contatto con i giocatori poi risultati positivi: per loro servirà una quarantena precauzionale a cui seguirà un nuovo tampone. (Rin)