Molise: apertura scuole, dal 24 agosto test sierologici su personale docente e non docente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno gli operatori dell’ASReM a ricontattare gli utenti e calendarizzare gli appuntamenti nella garanzia di sicurezza, assicurando il necessario rispetto del distanziamento e limitando il più possibile i tempi di attesa. I test sierologici saranno somministrati in spazi appositamente allestiti presso le sedi distrettuali dell’ASReM presenti sul territorio regionale, consentendo, per quanto possibile, la prossimità rispetto ai luoghi di provenienza degli utenti. Coloro che intendano sottoporsi al test sierologico dovranno presentarsi presso le sedi individuate, nel giorno e nell’ora stabilite, muniti di tessera sanitaria e di una dichiarazione attestante la qualità di personale scolastico. (Com)