Elezioni: Silvestroni (Fd'I), presentate le liste di Fratelli d'Italia in provincia di Roma

- "Vogliamo Comuni liberi, forti e coraggiosi. Sette anni fa siamo partiti con tante persone che ci dicevano chi ve lo fa fare, oggi siamo una marea al fianco di Giorgia Meloni. In tutti i comuni della provincia di Roma che andranno al voto il 21 e 22 settembre abbiamo liste competitive fatte di entusiasmo e competenza, con alle spalle una classe dirigente instancabile". Lo dichiara, in una nota, il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Fratelli d'Italia non ha mai tradito i suoi elettori - aggiunge - chi sbarra il simbolo con scritto sopra Giorgia Meloni sa perfettamente cosa vota. Affrontiamo la campagna elettorale a testa alta sicuri che ci saranno ancora emozioni e ci saranno ancora vittorie. Grazie e buon lavoro ai candidati sindaci di Fdi Palombi e Sofi e a tutti i candidati consiglieri di Albano, Anguillara, Ariccia, Colleferro, Genzano, Palombara, Rocca di Papa, Zagarolo e agli iscritti di Fd'I che nei comuni sotto i 15 mila abitanti sono candidati nelle liste civiche". (Com)