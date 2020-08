Turismo: Coldiretti, vacanze finite per 3 italiani su 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il controesodo si concludono le vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (73 per cento) che hanno scelto di andare in vacanza nell'estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre. E' quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixe' in occasione del weekend di controesodo estivo da bollino rosso secondo l'Anas. Sono 21,1 milioni gli italiani che – sottolinea la Coldiretti in una nota – hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell'estate 2020, con un calo dell'11 per cento rispetto allo scorso anno a causa dell'emergenza coronavirus. Con l'emergenza sanitaria quest'anno si è rafforzata l'abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate ma anche quello che ha fatto segnare il calo minore delle presenze nazionali dopo il crollo del 54 per cento a giugno e del 23 per cento a luglio. (segue) (Com)