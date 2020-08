Turismo: Coldiretti, vacanze finite per 3 italiani su 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza. L'Italia quest'anno è di gran lunga la destinazione preferita che – continua la Coldiretti – è scelta come meta dal 93 per cento rispetto all'86 per cento dello scorso anno. Un incremento significativo che non compensa tuttavia un mese di agosto praticamente senza gli 8 milioni di viaggiatori stranieri in Italia che lo scorso anno secondo elaborazioni Coldiretti su dati Bankitalia avevano pernottato Italia, a causa dalle preoccupazioni crescenti e dei vincoli alle frontiere resi necessari per affrontate l'emergenza coronavirus. L'assenza di stranieri in vacanza in Italia pesa soprattutto sulle città d'arte che risentono più notevolmente della loro mancanza ma – sottolinea la Coldiretti – gli stranieri prestano anche particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. (segue) (Com)