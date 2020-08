Coronavirus: Libia, 414 nuovi contagi, più della metà a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie della Libia ha confermato che più della metà dei 414 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono a Tripoli. Nella capitale altre 232 persone, di cui cinque stranieri, sono risultati positivi al tampone del Sars-CoV-2, l’agente patogeno responsabile della pandemia di Covid-19. Altre sette persone hanno perso la vita dopo aver contratto la malattia, aggiornando a 180 il bilancio delle vittime, mentre sei pazienti sono guariti. In tutto sono stati esaminati 2.562 tamponi e 2.148 hanno dato esito negativo. Il totale delle persone contagiate ha superato quota 10 mila raggiungendo per l’esattezza i 10.121 casi la sera del 21 agosto, di cui 8.888 attivi. (Lit)