Dazi: Confagricoltura, con accordo su export aragoste si allentano tensioni commerciali tra Ue e Usa

- Si è conclusa positivamente la disputa tra Ue e Stati Uniti relativa alle esportazioni di aragoste destinate al mercato europeo. Nella serata di ieri – fa sapere Confagricoltura – è stato raggiunto un accordo che prevede, con effetto retroattivo dallo scorso 1 agosto, la soppressione dei dazi doganali applicati sulle aragoste vive e congelate esportate dagli Usa. Gli Stati Uniti, dal canto loro, ridurranno della metà le tariffe su una lista di prodotti – tra i quali piatti pronti a base di carne – importati dall'Unione europea per un ammontare di 160 milioni di dollari. "Al di là delle cifre in discussione, l'accordo assume un particolare rilievo - sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. Un'intesa bilaterale per la riduzione delle tariffe doganali mancava, infatti, da oltre vent'anni". "Nel comunicato congiunto Ue-Usa diffuso per annunciare l'accordo è stato evidenziato l'impegno a negoziare ulteriori intese in campo commerciale – rileva Giansanti –. Sono state poste le premesse per chiudere anche il contenzioso ultradecennale sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing, con la conseguente eliminazione dei dazi che gravano sulle esportazioni agroalimentari italiane destinate al mercato statunitense". (segue) (Com)