Dazi: Confagricoltura, con accordo su export aragoste si allentano tensioni commerciali tra Ue e Usa (2)

- Nei giorni scorsi l'amministrazione Usa ha sostanzialmente confermato i dazi in vigore dall'ottobre dello scorso anno. Per quanto riguarda l'Italia, sono colpiti i formaggi – tra i quali Parmigiano Reggiano e Grana Padano – salumi, agrumi e alcuni liquori per un controvalore di circa 500 milioni di euro. "Senza un accordo, che auspichiamo da tempo – conclude Massimiliano Giansanti – i dazi potrebbero essere estesi ai vini, all'olio d'oliva e alla pasta con pesantissime conseguenze per l'intera filiera agroalimentare italiana". Gli Stati Uniti sono il primo mercato extra-UE per il Made in Italy di settore, con un ammontare di esportazioni nell'ordine di 4,7 miliardi di euro alla fine dello scorso anno (Com)