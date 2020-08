Libia: Bashagha, cessate il fuoco grazie a sostegno di Usa, Turchia ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco in Libia non sarebbe stato annunciato “senza il sostegno degli Stati Uniti, della Turchia e dell'Egitto": lo ha detto il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, citato dalla stampa libica dopo aver concesso un’intervista alla stampa internazionale. L’intesa sulla fine ostilità “deve essere seguita da un serio dialogo politico che porti a una soluzione", ha detto il politico originario di Misurata, la città-Stato alleata di Tripoli, aggiungendo che "questi passi devono essere compiuti rapidamente". La dichiarazione giunge dopo i due comunicati distinti del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e del presidente del Consiglio presidenziale del Gna della Libia, Fayez al Sarraj, per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in tutti i territori libici e la riattivazione della produzione petrolifera, congelando i ricavi in un conto speciale presso la Libyan Arab Foreign Bank, in attesa di un accordo politico nell’ambito dei negoziati portati avanti dalle Nazioni Unite. Germania, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Canada, la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, il Parlamento arabo e la Giordania hanno tutti accolto con favore l'accordo su un cessate il fuoco, affermando il loro sostegno per una soluzione politica alla crisi in Libia. Il Comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, nonostante un comunicato fosse atteso per ieri sera. (Lit)