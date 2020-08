Molise: Greco (M5s) su fondo per la non autosufficienza, "la Regione dimentica i più bisognosi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere regionale del Molise Andrea Greco (M5s) "l'altro ieri si è consumata l'ennesima beffa ai danni dei soggetti disabili e delle loro famiglie. Con la determina numero 4332 sono state liquidate le somme destinate agli ambiti sociali di zona grazie al Fondo per la non autosufficienza (Fna). Tuttavia, nonostante gli impegni presi durante l'ultimo consiglio regionale, nonostante gli annunci del presidente Donato Toma, il quale aveva garantito uno stanziamento di risorse regionali aggiuntive di 1,5 milioni di euro, le istanze dei richiedenti e degli operatori del settore restano lettera morta. In tutte le regioni d'Italia, oltre ai soldi che arrivano dal Governo si utilizzano fondi regionali per aiutare le famiglie più bisognose. In Molise, tutto ciò è pura utopia". (segue) (Gru)