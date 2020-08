Ecuador: presidenziali, tra oggi e domani le primarie di sei partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni partiti dell’Ecuador terranno oggi le loro elezioni primarie per la scelta dei candidati alle prossime presidenziali, sebbene in diversi casi i risultati siano scontati. Dalle primarie odierne della Società unita più azione (Suma), partito del presidente in carica Lenin Moreno, è attesa la ratifica della candidatura di Guillermo Celi. Nella stessa giornata il partito Concertazione (Concertacion) proclamerà Cesar Montufar come proprio candidato. Sempre oggi il partito Libertà è popolo (Libertad es Pueblo) ufficializzerà la candidatura di Fernando Balda come suo candidato, mentre il partito Insieme possiamo (Juntos Podemos) ufficializzerà quella di Paul Carrasco. Infine, il sindaco della città di Azuay, Yaku Perez Guartam, candidato unico del Movimento plurinazionale Pachakutik, sarà ufficialmente scelto dal partito. Domani, 23 agosto, si terranno invece le primarie di Forza Ecuador (Forca Ecuador), che proclamerà Abdalá Bucaram come candidato. (segue) (Brb)