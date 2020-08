Ecuador: presidenziali, tra oggi e domani le primarie di sei partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per la presidenza sono in programma il 7 febbraio del 2021. Lo scorso 17 agosto il Consiglio elettorale nazionale dell’Ecuador (Cne) ha prorogato fino al 23 agosto i termini per la presentazione delle candidature, inizialmente fissati per il 16 agosto, a causa dei ritardi di molti soggetti politici nell’organizzazione, dovuto all’epidemia di coronavirus. Le scadenze successive saranno la convocazione ufficiale delle elezioni con la presentazione dei candidati, il prossimo 17 settembre, e la registrazione con la presentazione delle firme delle candidature all’assemblea legislativa, entro il 7 ottobre. (segue) (Brb)