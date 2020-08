Ecuador: presidenziali, tra oggi e domani le primarie di sei partiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ecuador, infatti, andrà alle urne il 7 febbraio 2021 sia per rinnovare il potere esecutivo sia per eleggere i nuovi membri del parlamento. L’assemblea è composta da 137 membri: 15 nazionali, 116 provinciali e sei dall'estero (che restano in carica per un periodo di quattro anni), cinque parlamentari della regione andina (che restano in carica per un periodo di cinque anni). Il presidente e il vicepresidente della Repubblica sono eletti con un mandato di quattro anni. Se nessuno dei candidati dovesse superare il 50 per cento dei consensi, l’11 aprile 2021 si svolgerà il secondo turno (ballottaggio) tra i due più votati al primo turno. (segue) (Brb)