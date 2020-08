Ecuador: presidenziali, tra oggi e domani le primarie di sei partiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta degli unici partiti che hanno completato le procedure formali di selezione. Numerosi altri partiti, pur non avendo ancora sancito la scelta attraverso il voto delle primarie, hanno comunque definito le candidature. L'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha accettato di presentarsi come candidato alla vice presidenza per il partito Movimiento Union Nacional por la Esperanza (Unes) con l'ex presidente della Banca centrale, Andres Arauz, come candidato alla presidenza. Il partito Avanza ha confermato la candidatura di Isidro Romero. In ultimo, nonostante abbia finora confermato di non volersi candidare, cresce il movimento spontaneo a sostegno della candidatura di Otto Sonnenholzner. Il politico è stato vicepresidente di Moreno fino alle dimissioni a metà luglio, annunciate adducendo la necessità di dedicarsi alla famiglia. (Brb)