Kosovo: fonti stampa, in autunno decisione su capi d'accusa contro Thaci e Veseli

- La Procura del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha quattro giorni di tempo per decidere se confermare o meno i capi d'accusa spiccati a febbraio contro alcuni ex combattenti dell'Uck. E' quanto riferito da un portavoce dell'Ufficio della Procura speciale dell'Aia parlando all'emittente kosovara "Ktv". Il portavoce ha precisato che il processo in corso nella Procura speciale dell'Aia è confidenziale e pertanto ogni ulteriore annuncio potrà avvenire solo nei prossimi giorni quando verrà presa la decisione finale. I capi d'accusa che dovrebbero essere confermati nei prossimi giorni sono relativi alle accuse presentate dalla Procura speciale lo scorso febbraio contro alcuni ex combattenti dell'Uck, alcuni mesi prima di quelli spiccati a fine maggio contro il presidente kosovaroHashim Thaci e il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. Una decisione sui capi d'accusa contro Thaci e Veseli è attesta pertanto, secondo "Ktv", nell'autunno del 2020. L'Unione europea e il Regno Unito hanno invitato nelle scorse ore le autorità di Pristina a porre fine ai tentativi di modificare il mandato del Tribunale speciale Uck dell'Aia, ricordando che "nel 2015 il Kosovo ha assunto un impegno molto chiaro nei confronti della comunità internazionale". (segue) (Kop)