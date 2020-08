Kosovo-Serbia: Lavrov, pochi progressi ma dialogo non ha alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Serbia e Kosovo va al rilento ma non ha alternative: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo quanto riportato da un comunicato stampa. "Le attività si stanno intensificando a Bruxelles e Washington per portare avanti il processo dei negoziati. L'influenza esterna non dovrebbe permettersi di ricattare e fare pressioni su una parte mentre si fa il tifo per l'altra", ha dichiarato Lavrov. "L'alternativa al dialogo è molto pericolosa per tutti", ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Secondo Lavrov, i colloqui possono portare risultati "solo prendendo in considerazione gli interessi giuridici dei serbo kosovari e le loro preoccupazioni nel rispetto del diritto internazionale". (segue) (Rum)