- "Il taglio dei parlamentari, sul quale ci siamo sempre dichiarati a favore, non può essere l'alibi per dire che non si va a votare". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenuta in collegamento al Meeting di Rimini. "Noi abbiamo depositato una proposta con cui si può votare il giorno dopo aver fatto il referendum", ha poi aggiunto. (Rin)