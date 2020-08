Usa: leader dei repubblicani alla Camera, qui non c'è posto per QAnon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana alla Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha denunciato la teoria del complotto di QAnon, diventando il più alto esponente repubblicano al Congresso a farlo esplicitamente. McCarthy ha detto durante un'intervista a "Fox News" giovedì sera che "non c'è posto" nel partito per QAnon, la quale sostiene che il presidente Donald Trump e i suoi alleati stiano lavorando per smascherare un gruppo d'élite di democratici, personaggi dei media e celebrità che gestiscono un giro internazionale di traffico di bambini. Questa teoria infondata ha attirato l'attenzione più ampia dopo che Marjorie Taylor Greene ha vinto le primarie del Gop per il 14° Distretto della Georgia la scorsa settimana. In precedenza Greene aveva abbracciato la teoria nei video di YouTube, ma da allora ha cercato di prendere le distanze da essa, dicendo che non rappresenta più il suo punto di vista. "Lasciatemi essere molto chiaro", ha detto McCarthy a "Fox News". "Non c'è posto per QAnon nel partito repubblicano". Anche il vicepresidente Pence ha liquidato QAnon oggi, dicendo che non "sa nulla di quella teoria della cospirazione". (Nys)