Usa: il sottogretario Krach mette in guardia il Brasile dal 5G Huawei

- Il dipartimento di Stato Usa ha messo in guardia il Brasile sull'affidabilità delle reti 5G gestite dal colosso cinese Huawei, colpevole, secondo quanto scrive il sottosegretario alla Crescita economica e all'Energia Keith Krach, di aver "intensificato le sue già aggressive campagne di lobbying e mediatiche, anche in Brasile". "Un rappresentante di Huawei ha recentemente affermato che le restrizioni su Huawei aumenterebbero il costo del 5G in Brasile fino a cinque volte - un altro esempio della campagna di disinformazione di Huawei", scrive Krach in una lettera pubblicata sul quotidiano "O Globo". "Le aziende fidate che aderiscono allo stato di diritto e operano in buona fede non tentano di intimidire i governi e i loro cittadini con minacce infondate. E contrariamente a quanto Huawei vorrebbe farvi credere, la scelta di fornitori fidati di apparecchiature di comunicazione non comporta necessariamente un aumento dei costi". "Ci schiereremo con i nostri partner brasiliani contro qualsiasi coercizione o bullismo cinese diretto contro di voi", si legge nella lettera.(Nys)