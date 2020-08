Business news: Repubblica Ceca, Okd annuncia piena ripresa delle estrazioni in tutte le sue miniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la compagnia mineraria Okd ha ripreso le attività estrattive in tutte le sue miniere di carbone in Repubblica Ceca. Lo riferisce all'agenzia di stampa "Ctk" la portavoce della società, Nada Chattova. Oltre 900 minatori sono già tornati a lavoro. "Da oggi le miniere saranno pienamente operative. Nel pomeriggio il carbone tornerà a essere estratto nelle miniere Darkov, Csa e Csm. Okd ha sospeso le attività a Darkov a fine maggio, mentre nelle altre due miniere la sospensione era in vigore dal 3 luglio", spiega la portavoce. Okd ha iniziato la ripresa delle proprie attività già dal 10 agosto. Si è trattato di lavori preparatori necessari per poter rimettere in moto le attività estrattive, precisa la portavoce. Le miniere gestite da Okd sono state chiuse in relazione alla pandemia di coronavirus. La rapida diffusione dei contagi tra i minatori – i primi casi sono stati osservati a metà maggio – ha indotto infatti alla sospensione dell'attività estrattiva. Per evitare il ripresentarsi di focolai pericolosi, Okd ha deciso di stabilire centri per compiere test sui dipendenti ogni due settimane. (Vap)