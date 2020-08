Business news: Slovacchia, Pil si contrae del 12,1 per cento annuo nel secondo semestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Slovacchia si è contratta nel secondo semestre del 2020 del 12,1 per cento annuo e dell'8,3 per cento su base trimestrale. Sono le percentuali preliminari elaborate dall'Ufficio slovacco di statistica. La causa principale della riduzione del Pil è naturalmente da ascrivere alla pandemia di coronavirus e alle misure per contenerla, ma si tratta di dati meno negativi rispetto alle prognosi fatte finora dagli analisti. A frenare la diminuzione del Pil sono state soprattutto la ripresa del settore trainante dell'industria slovacca, ovvero l'automotive, e il miglioramento della situazione per le piccole imprese. Nel primo trimestre del 2020 l'economia era diminuita del 5,2 per cento rispetto al trimestre precedente e del 3,7 rispetto allo stesso trimestre del 2019. (Vap)