Business news: Bulgaria, possibile cambio di proprietà per la compagnia Telenor

- La filiale bulgara dell'operatore di telecomunicazioni Telenor potrebbe vedere un cambio di proprietà: lo riferisce il sito web "Novinite" rilanciando la notizia diffusa dalla piattaforma di analisi "Mergermarket", che a sua volta cita fonti riservate. Due anni fa Telenor Bulgaria era stata acquisita dal gruppo ceco Ppf di proprietà di Petr Kellner. Secondo fonti riservate di "Mergermarket" la società ceca starebbe cercando di uscire dalla proprietà da tutti i rami acquisiti in precedenza dalla norvegese Telenor nel 2018, ovvero le filiali in Bulgaria, Serbia, Montenegro e Ungheria. Il motivo sarebbe rappresentato dall'intenzione di risparmiare sui costi per dedicarsi ad uno sviluppo della rete 5G su determinati mercati. Secondo le fonti, diversi candidati sono interessati al ramo bulgaro e fra gli interessati vi potrebbe essere il fondo di investimenti American providence equity. La notizia di una possibile vendita è stata per ora smentita da un portavoce di Ppf. (Seb)