Usa: Tulsi Gabbard, non sono stata invitata alla convention democratica

- La deputata democratica Tulsi Gabbard ha confermato di non essere stata invitata a parlare alla Convention Nazionale Democratica dopo che non è apparsa in nessuna programmazione per l'evento di questa settimana. "Hai ragione - non sono stata invitata a partecipare in alcun modo", ha twittato Gabbard in risposta a un post che segnalava la sua assenza dai quattro giorni di congresso. Gabbard, che si è candidata alla Casa Bianca prima di sospendere la sua campagna elettorale, è stata uno dei sette concorrenti alle primarie del partito democratico ma l'unica che non è stata invitata a parlare. (Nys)