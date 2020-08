Usa: Facebook, piano di emergenza se Trump non accetta l'esito del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook sta preparando un piano di emergenza per il caso in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cercasse di usare la piattaforma per delegittimare i risultati delle elezioni presidenziali di quest'anno, ha riferito oggi il "New York Times". L'amministratore delegato della società, Mark Zuckerberg, avrebbe riferito di aver discusso la possibilità di "spegnere" immediatamente la propaganda politica dopo il giorno delle elezioni. Secondo il "Nyt", i dipendenti di Facebook sono preoccupati che la propaganda possa essere usata per diffondere informazioni errate. Un portavoce della piattaforma ha rifiutato di commentare qualsiasi specifica strategia post-elettorale. Trump ha già iniziato a mettere in dubbio la credibilità delle prossime elezioni, in particolare del voto per corrispondenza. A causa dei rischi della pandemia di coronavirus, ci si aspetta che sempre più persone si affidino al voto via posta. (Nys)