Business news: francese Sanofi acquisisce Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari

- Il gigante farmaceutico francese Sanofi ha acquisito la statunitense Principia Biopharma, società che sviluppa trattamenti per malattie immuno-mediate, per 3,68 miliardi di dollari. L’accordo è definitivo e prevede l’acquisizione da parte di Sanofi di tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari l’una in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dollari. La transazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di amministrazione delle due aziende. Secondo quanto reso noto dalla società francese, l’operazione consentirà di rafforzare le principali aree di ricerca e sviluppo nelle malattie autoimmuni e allergiche. L’offerta pubblica di acquisto è prevista per la fine di agosto e dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre del 2020. (Frp)