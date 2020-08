Business news: Nord Macedonia, presidente Associazione sistema bancario rassicura su "ottime condizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario della Macedonia del Nord "è in ottime condizioni": lo ha dichiarato la presidente dell'Associazioni delle banche operanti in Macedonia del Nord (Mba), Maja Stevkova, secondo la stampa locale. Stevkova ha così commentato la notizia della revoca della licenza all'istituto di credito Eurostandard bank ad Skopje a causa della mancata ottemperanza dei requisiti minimi per operare nel paese. La revoca, ha detto Stevkova, non ha avrà alcun impatto nell'operatività degli altri istituti bancari. "Ripetiamo che si tratta di un caso isolato", ha aggiunto precisando che i risparmi dei cittadini sono al sicuro. Lo scorso 12 agosto la Banca centrale della Macedonia del Nord ha revocato la licenza all'istituto di credito Eurostandard a causa della mancata ottemperanza dei requisiti minimi per operare nel paese e ha inviato alla Corte civile la richiesta di apertura di una procedura in merito. Il Tribunale civile di Skopje ha aperto oggi una procedura nei confronti dell'istituto di credito macedone. La prima audizione dinanzi alla Corte è stata fissata per il prossimo 8 ottobre. "La Corte ha approvato la proposta per l'apertura di una procedura nei confronti dell'istituto bancario Eurostandard bank ad Skopje e ha nominato Dusko Todevski come fiduciario incaricato del procedimento", ha reso noto il Tribunale attraverso una nota rilanciata dalla stampa locale. (Seb)