Business news: Regno Unito, multinazionale Marks&Spencer annuncia taglio di 7 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica attiva nel settore della vendita al dettaglio Marks&Spencer (M&S) ha annunciato il taglio di 7 mila posti di lavoro, una misura resasi necessaria a causa dell’emergenza provocata dal Covid-19. L’annuncio segue quello del mese scorso, quando M&S ha riferito che sarebbero andati perduti 950 posti di lavoro nell'ambito del piano di ristrutturazione aziendale. M&S ha affermato di aspettarsi che una parte significativa dei tagli annunciato oggi avverrà attraverso partenze volontarie e pensionamento anticipato. "Queste proposte sono un passo importante per diventare un'azienda più snella e in grado di soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti e ci impegniamo a supportare i colleghi in questo periodo", ha affermato l’amministratore delegato Steve Rowe. M&S ha affermato che le vendite del gruppo sono diminuite del 19,2 per cento su base annua nelle 19 settimane, calcolando le stime sino al 20 agosto. (Rel)