Business news: Ucraina, secondo premier Shmyhal economia in ripresa nel terzo trimestre 2020

- L'economia dell’Ucraina ha iniziato il proprio percorso di ripresa nel terzo trimestre di quest'anno. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, scrivendo sul proprio profilo Facebook. "Nel terzo trimestre, l'economia ucraina ha iniziato a riprendersi. Oltre alla ripresa della capacità di consumo, il raccolto ha avuto un effetto positivo sull'economia, in quanto è slittato dal secondo al terzo trimestre a causa delle condizioni meteorologiche. Inoltre, secondo le previsioni del ministero dell'Economia, nei prossimi tre anni il Pil ucraino crescerà in media di oltre il 4 per cento all'anno ", ha scritto Shmyhal. (Res)