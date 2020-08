Business news: Paesi Bassi, economia si contrarrà del 5,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dei Paesi Bassi subirà una contrazione del 5,1 per cento nel corso del 2020. La dinamica di ripresa inizierà alla fine dell'anno e nel 2021 l'economia olandese crescerà del 3,2 per cento, secondo le previsioni macroeconomiche dell'Ufficio centrale di pianificazione (Cpb). Gli effetti della crisi del Covid-19 permarranno, tuttavia, con la disoccupazione che salirà al 7 per cento l'anno prossimo. Il Cpb prevede che tutti i comparti dell'economia dei Paesi Bassi si riprenderanno leggermente nel corso del 2021. Il consumo delle famiglie diminuirà del 5,9 per cento quest'anno e aumenterà del 4,1 per cento l'anno prossimo. Gli investimenti passeranno dal -7,5 per cento nel 2020, al più 4,4 per cento l'anno prossimo. Le esportazioni diminuiranno del 5,2 per cento quest'anno, ma aumenteranno del 4,7 per cento nel 2021 e le importazioni passeranno dal -3,7 per cento quest'anno al più 5,4 per cento in quello successivo. (Beb)