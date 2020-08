Business news: Eurostat, nell'Eurozona lieve aumento dell'inflazione a luglio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nell'Eurozona è cresciuta leggermente nel mese di luglio del 2020 su base mensile, attestandosi allo 0,4 per cento dallo 0,3 per cento di giugno. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Ue. Su base annua, a luglio 2020, il tasso di inflazione è calato dello 0,6 per cento nell'Eurozona rispetto all'1 per cento dello stesso periodo del 2019. Il livello più basso dell'inflazione è stato registrato in Grecia, Cipro ed Estonia, rispettivamente -2,1 per cento, -2 per cento e -1,3 per cento; mentre i livelli più alti sono stati quelli di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, -3,9 per cento, -3,7 per cento e -3,6 per cento. Il maggiore contributo all'inflazione annuale nell'Eurozona è arrivato dai beni industriali non energetici e dai servizi, seguita da cibo, alcol e tabacco. Per quanto riguarda la media Ue il tasso di inflazione a luglio 2020 si è attestato allo 0,9 per cento, in lieve aumento su base mensile, mentre in Italia è aumentato allo 0,8 per cento in deciso aumento rispetto al - 0,4 per cento del mese precedente. (Beb)