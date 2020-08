Business news: Germania, Lufthansa raggiunge accordo con sindacato piloti su taglio dei costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il sindacato dei piloti Cockpit su un pacchetto di misure a breve termine per tagliare i costi. Il pacchetto, riferisce la compagnia aerea tedesca, include dei pagamenti aggiuntivi ridotti, benefici pensionistici e aggiustamenti alle compensazioni dei piloti della compagnia aerea sino alla fine del 2020, in cambio di garanzie di lavoro almeno sino al secondo trimestre del prossimo anno. Secondo quanto riferito, gli aumenti salariali precedentemente negoziati per quest'anno sarebbero stati rinviati a gennaio 2021. La compagnia aerea di bandiera tedesca ha beneficiato di un pacchetto di salvataggio da parte del governo come forma di assistenza in questa fase complicata per il settore dopo l’emergenza provocata dal Covid-19. (Geb)