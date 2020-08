Kosovo: missione Nato Kfor, militari italiani consegnano lavagne multimediali nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni militari del comando regionale Ovest della missione Nato Kfor in Kosovo, a guida italiana, hanno consegnato sei lavagne interattive multimediali e altrettanti video proiettori e computer alle scuole di Strpce, località a sud della regione, nella quale convivono quattro diverse etnie. Lo riferisce un comunicato stampa. Il progetto, finanziato dalla Nato e portato a termine dal team di cooperazione civile-militare dell’Esercito italiano in collaborazione, faciliterà l’accesso all’insegnamento a distanza per 2000 studenti delle classi elementari e medie, consentendo di superare alcune limitazioni imposte dal Covid19 oltre a migliorare gli standard qualitativi dell’offerta formativa. (segue) (Com)