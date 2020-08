Slovenia: forum di Bled il 31 agosto, tanti gli ospiti di questa edizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione successiva sarà quella dei ministri degli Esteri, alla presenza dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell. Interverranno i ministri degli Esteri di Romania, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria, rispettivamente Bogdan Lucian Aurescu, Gordan Grlic Radman, Ivan Korcok, Anze Logar, Tomas Petricek e Peter Szijjarto. In programma inoltre, attorno all'ora di pranzo, una conversazione con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak. In conclusione, nel pomeriggio, ci saranno altri due panel: uno dedicato alla difesa ed alla cooperazione nella Nato, a cui prenderanno parte tra gli altri il comandante delle Forze Usa in Europa, generale Christopher Cavoli, e il ministro della Difesa sloveno Matej Tonin; l'altro sull'economica alla presenza del ministro dello Sviluppo economico di Lubiana Zdvarko Pocivalsek. (Lus)