Business news: Ue, in calo anche import-export verso i mercati extra europei

- La stima per l’export nei mercati extra-Ue a giugno è pari a 154,4 miliardi di euro, in calo del 9,6 per cento rispetto a giugno del 2019 (170,8 miliardi di euro). È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall’Istituto statistico europeo Eurostat, secondo cui le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 133,7 miliardi di euro, in calo del 12,8 per cento rispetto a giugno dello scorso anno (153,3 miliardi di euro). Di conseguenza, l'Ue ha registrato un'eccedenza di 20,7 miliardi di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo a giugno, rispetto ai 17,5 miliardi di euro del medesimo periodo del 2019. Il commercio intra-Ue è sceso a 235,4 miliardi di euro nel periodo in esame, una quota pari al - 6,4 per cento rispetto a giugno dell’anno prima. Nel primo semestre del 2020, le esportazioni di beni verso i mercati extra-Ue sono scese a 921,6 miliardi di euro (in calo del 12,4 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019) e le importazioni sono scese a 847,5 miliardi di euro (in diminuzione del 12,6 per cento rispetto al periodo gennaio-giugno 2019). Di conseguenza, l'Ue ha registrato un avanzo di 74,1 miliardi di euro, rispetto agli 81,5 miliardi di euro dello stesso periodo del 2019. Il commercio intra-Ue è sceso a 1.360,4 miliardi di euro a gennaio-giugno 2020, equivalente al -12,7 per cento rispetto a gennaio-giugno 2019. (Beb)