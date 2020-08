Business news: Croazia, prezzi a luglio in calo dello 0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Croazia sono diminuiti dello 0,3 per cento a luglio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la stampa locale rilanciando i dati dell'Istituto nazionale di statistica. A giugno i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,2 per cento su base annua, mentre a maggio sono diminuiti dello 0,6 per cento e ad aprile dello 0,2 per cento. Il calo di aprile è stato il primo registrato dal 2016. I risultati di luglio, secondo l'Istituto di statistica, sono dovuti principalmente ai prezzi nella categoria dei trasporti, che sono diminuiti del 5,1 per cento e che rappresentano poco più del 15 per cento della struttura del paniere dei consumatori. (Seb)