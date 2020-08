Business news: Ue, scambi commerciali ancora condizionati dal Covid, a giugno netto calo annuale import-export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contenimento imposte per arginare l’emergenza del Covid-19 introdotte dagli Stati membri dell’Ue hanno continuato ad avere un impatto notevole sul commercio internazionale a giugno, nonostante alcuni segnali di ripresa. È quanto riferisce l’Istituto statistico europeo Eurostat, secondo cui la prima stima per le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo a giugno 2020 è stata pari a 170,3 miliardi di euro, in calo del 10,0 per cento rispetto a giugno 2019 (189,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 149,1 miliardi di euro, in calo del 12,2 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019 (169,9 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 21,2 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a giugno, rispetto ai +19,4 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Il commercio intra-area euro è sceso a 150,6 miliardi di euro a giugno 2020, in calo del 7,3 per cento rispetto a giugno 2019. Da gennaio a giugno 2020, riferisce l’Eurostat, le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono scese a 1.015,0 miliardi di euro (una flessione del 12,7 per cento rispetto a al primo semestre del 2019) e le importazioni sono scese a 929,0 miliardi di euro (un calo del 12,9 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente). Di conseguenza l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 85,9 miliardi di euro, rispetto ai 95,8 miliardi di euro relativi al periodo gennaio-giugno 2019. Il commercio intra-area euro è sceso a 868,8 miliardi di euro nel primo semestre del 2020, in calo del 13,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. (Beb)