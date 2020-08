Business news: Romania, economia potrebbe tornare a crescere nel 2021 fino al al 4,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania potrebbe riprendere a crescere nel 2021, quando il Pil dovrebbe aumentare del 4,9 per cento, dal calo del 3,8 per cento stimato per l'anno in corso a causa della crisi generata da Covid-19. E' quanto stima la Commissione nazionale di strategia e previsioni della Romania in un comunicato. "Gli investimenti, in calo del 3,5 per cento quest'anno, potrebbero crescere del 7,4 per cento nel 2021", continua la Commissione che prevede inoltre, per l'anno in corso, un calo di oltre il 10 per cento delle esportazioni e di oltre il 7 per cento delle importazioni. Sempre per il prossimo anno si stima un ritorno dei consumi, che cresceranno del 5,1 per cento, contro un calo dello 0,8 per cento nel 2020. L'inflazione alla fine dell'anno è prevista al 2,8 per cento e al 2,5 per cento nel 2021, mentre il tasso di cambio medio a 4,84 lei/euro quest'anno e 4,9 lei/euro l'anno prossimo. Il numero medio di dipendenti diminuirà dell'1,6 per cento quest'anno, a 5,070 milioni di persone, e aumenterà dell'1,8 per cento nel 2021, a 5,162 milioni di persone. Il tasso di disoccupazione alla fine di quest'anno salirà al 3,9 per cento e per il prossimo anno dovrebbe scendere al 3,6 per cento. L'Istituto nazionale di statistica ha in precedenza reso noto che il Pil della Romania ha registrato un calo del 12,3 per cento nel secondo trimestre del 2020 rispetto al primo trimestre, e del 10,5 per cento rispetto al secondo trimestre del 2019. Allo stesso tempo, le autorità di Bucarest stimano, quest'anno, un deficit di bilancio dell'8,6 per cento. (Rob)